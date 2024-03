Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Kassel Drogen im Wert von rund 200.000 Euro entdeckt. Der 61-Jährige lagerte dort gut gekühlt kiloweise Haschisch, Marihuana und Amphetamine.

Die Beamten in Kassel sprechen von einem überraschend großen Drogenfund. Sie durchsuchten am Dienstagmorgen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung die Wohnung eines 61-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus, wie sie am Mittwoch mitteilten. Dort fanden die Polizisten zunächst nur kleinere Mengen Haschisch und Marihuana.

In der gegenüberliegenden Wohnung, die ebenfalls von dem Verdächtigen genutzt wurde, wurden sie dann erneut fündig: Dieses Mal entdeckten sie rund 26 Kilogramm Haschisch, etwa 39 Kilo Marihuana und rund drei Kilo Amphetamin. Die meisten Drogen lagerten in einem Kühlschrank.

Drogen im Wert von 200.000 Euro

Die sichergestellten Drogen haben laut den Drogenfahndern einen Straßenverkaufswert von etwa 200.000 Euro. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.