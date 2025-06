Zwischenfall beim Anflug auf den Flughafen Kassel-Calden: Ein Kleinflugzeug ist bei Grebenstein verunglückt. Der 80 Jahre alte Pilot hatte sich für eine Notlandung entschieden.

Der Pilot und seine 76 Jahre alte Begleiterin wurden bei der Notlandung nahe Grebenstein (Kassel) am Samstag verletzt. Wie die Polizei berichtete, war das viersitzige Kleinflugzeug in Egelsbach (Offenbach) gestartet und wollte auf dem Airport Kassel in Calden landen.

Die Feuerwehr berichtete von schweren Verletzungen beider Insassen. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

80-Jähriger entscheidet sich für Notlandung im Feld

"Aufgrund von Problemen" habe sich der 80 Jahre alte Pilot dazu entschieden, das Flugzeug auf einem Feld notzulanden, so ein Polizei-Sprecher. Der Pilot und seine Frau kamen in ein Krankenhaus.

Das Kleinflugzeug wurde aufgrund des Aufpralls schwer beschädigt, wie der Sprecher weiter berichtete. Die Hintergründe der Notlandung sind unklar. Die Ermittlungen laufen.

Neben der Feuerwehr Grebenstein und dem Rettungsdienst war die Flughafen-Feuerwehr des Airports Kassel im Einsatz.