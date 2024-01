Tatort in Alheim

Festnahme nach Tötungsdelikt in Alheim

Im osthessischen Alheim soll ein 59-Jähriger seine 84 Jahre alte Lebensgefährtin getötet haben. Er kam in Untersuchungshaft. Laut Obduktionsbericht starb die Frau an einem Messerstich in den Torso.

Das Tötungsdelikt ereignete sich vergangenen Freitagmorgen gegen 5 Uhr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda mitteilten. Demnach soll der 59-Jährige seine 84 Jahre alte Lebensgefährtin mit einem Messer in der gemeinsamen Wohnung in Alheim (Hersfeld-Rotenburg) erstochen haben. Die "Ursache" sei noch unklar, hieß es.

Festnahme ohne Widerstand

"Der 59-Jährige teilte anschließend einer ebenfalls im Haus wohnenden Person mit, die daraufhin die Polizei informierte", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Fulda. Beamte hätten den Mann kurz darauf widerstandslos festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde am Samstag der Haftrichterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, die Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erließ.

Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der genauen Todesursache eine Obduktion an. Diese ergab, dass der 84-Jährigen ein Messerstich in den Torso zugefügt wurde, der zu ihrem Tod führte. Das teilten die Ermittler am Mittwoch mit.