Ein 87 Jahre alter Mann hat am Samstag in Hadamar (Limburg-Weilburg) ein Rehkitz mit Draht gefesselt und in sein Haus geschleift.

Aufgrund der panischen Schreie des Tiers hatten Nachbarn die Polizei gerufen, die das Reh befreite. Gegen den Täter wurde Strafanzeige wegen Tierquälerei gestellt.