90-Jährige stirbt nach Unfall auf Zebrastreifen

Eine 90-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in Offenbach auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst worden. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

Die Seniorin starb laut Polizei am Sonntagabend im Krankenhaus. Die 31 Jahre alte Autofahrerin stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss von über 2,2 Promille. Laut Augenzeugen befand sich die 90-jährige Fußgängerin schon mitten auf dem Überweg in der Buchhügelallee, als die Autofahrerin sie rammte. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.