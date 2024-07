Bei einem Unfall eines Löschfahrzeugs der Frankfurter Feuerwehr sind auf der A3 sieben Feuerwehrleute verletzt worden. Sie waren offenbar auf dem Weg zu einem Einsatz.

Das Feuerwehr-Fahrzeug war nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als es in Höhe des Frankfurter Kreuzes zu dem Unfall kam. Mehrere Fahrzeuge seien daran beteiligt gewesen, mehr konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Sieben Feuerwehrleute seien verletzt worden, drei davon schwer, aber nicht lebensgefährlich. Alle sieben Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Hubschrauber landete an der A3, wurde letztlich aber nicht gebraucht.

Front stark beschädigt

Auf Fotos ist zu erkennen, dass das Löschfahrzeug stark beschädigt wurde, offenbar durch eine Kollision mit einem Gegenstand oder womöglich einem anderen Fahrzeug. Teile der Ladung, darunter ein langer Schlauch, lagen auf der Fahrbahn. Die A3 war zwischenzeitlich gesperrt.

Das Einsatzfahrzeug war offenbar auf dem Weg zu einem Einsatz in Seckbach. Dort brannte es in einer ehemaligen Druckerei, wie die Feuerwehr bei X postete. Der Brand sei gelöscht worden, bevor die Feuerwehrleute eintrafen.