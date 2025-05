Gasverpuffung in Gartenhütte setzt Häuser in Brand

Eine Gartenhütte in Büdingen (Wetterau) ist am Freitagnachmittag nach einer Verpuffung an einer Gasflasche komplett niedergebrannt und hat noch weitere Brände ausgelöst.

Die mit Wucht weggeschleuderten Trümmer der Hütte in Büdingen setzten nach Polizeiangaben zwei Wohnhäuser in Brand. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Die Häuser sind vorerst unbewohnbar. Gesamtschaden: 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.