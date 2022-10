Beim Versuch, die A44 bei Kassel zu überqueren, ist eine Fußgängerin von einem Auto überfahren und getötet worden. In Wiesbaden kam es ebenfalls zu einem tödlichen Unfall.

Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 13.20 Uhr zwischen der Ausfahrt Kassel Bad-Wilhelmshöhe und Kassel-West. Die Fußgängerin sei in Höhe des Parkplatzes "Baunsberg" auf die Fahrbahn getreten - wieso, ist noch nicht geklärt.

Der Fahrer eines Sattelzugs konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste die Frau. Sie konnte nicht mehr reanimiert werden.

Die A44 wurde zunächst vollgesperrt, nach kurzer Zeit war ein Fahrstreifen wieder frei. Der Verkehr staute sich zeitweise ab Zierenberg auf zwölf Kilometern.

Autofahrer fährt in Gegenverkehr

In Wiesbaden fuhr ein Autofahrer gegen ein entgegenkommendes Auto. Bild © 5vision.media

Auf der B417 bei Wiesbaden kam es am Freitagmorgen ebenfalls zu einem tödlichen Unfall. Ein Polizeisprecher sagte, am Ortsausgang Wiesbaden seien zwei Autos frontal kollidiert. Ein 91 Jahre alter Autofahrer, der Richtung Limburg unterwegs war, geriet demnach aus ungeklärter Ursache in die Gegenspur.

Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 35-Jährigen zusammen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten am Nachmittag noch an, weil an der Unfallstelle Öl ausgelaufen war. Die B417 war zeitweise gesperrt.