Großen Schaden hat eine 47 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall am Samstagmorgen verursacht.

Sie kam in Aarbergen (Rheingau-Taunus) aus Unachtsamkeit von der Straße ab und prallte mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand, so die Polizei am Sonntag. Die Frau wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Das Gemäuer wurde so stark beschädigt, dass ein Statiker kommen musste. Mittels Baustützen wurden die tragenden Wände entsprechend abgefangen. Alleine am PKW entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro. Insgesamt dürfte der Sachschaden nach ersten Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich liegen.