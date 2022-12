Im Frankfurter Zoo gibt es Nachwuchs bei den Addaxen, einer vom Aussterben bedrohten Antilopen-Art.

Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, kam das Jungtier bereits am 9.Dezember zur Welt. Der Kleine erkunde nun die "Afrikasavanne" im Zoo. Nach Angaben des Zoos werden Addaxen nur in sieben anderen Tierparks in Deutschland gehalten, im restlichen europäischen Raum insgesamt 45 Mal.