Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montag in Glashütten (Hochtaunus) einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht und Fahrerflucht begangen.

Die 36-Jährige prallte am Montag gegen einen Pkw, dieser wurde duch die Wucht auf einen Transporter geschoben. Die Frau stellte nach dem Unfall den Wagen in einer Nebenstraße ab und entfernte sich. Die Polizei fand ihren Führerschein im abgestellten Auto und traf die Frau zuhause an. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 63.000 Euro.