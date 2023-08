Im Bademuseum in Kassel kann man alles rund um die Geschichte des nordhessischen Badens erfahren. Von einem Badezimmer, genau so wie es in den 1950er Jahren ausgesehen hat, bis hin zur Entwicklung der Badekultur. Unser „alle wetter!"-Reporter Arne Pollmann war vor Ort und hat sich viele Geschichten erzählen lassen. Weitere Themen: fast durschschnittlicher Juni, Beginn des Vogelzugs und Unwetter in Urlaubsregionen.