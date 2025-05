Frau bei Wohnungsbrand in Neu-Isenburg schwer verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung in Neu-Isenburg in der Hirtengasse ist am Freitag eine Frau schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Bewohnerin versucht, das Feuer selbst zu löschen. Rettungskräfte fanden sie bewusstlos vor. Sie erlitt eine starke Rauchgasvergiftung.