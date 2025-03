Neue Materialien braucht das Land. Genau deshalb forscht man an der Uni Kassel an nachhaltigen Materialien. Doch rein wissenschaftlich soll nicht an die Sache ran gegangen werden. Die Kunst und die Architektur mischen auch noch mit und so überlagern sich z.B. künstlerische sowie anwendungsorientierte ingenieurwissenschaftliche Strategien. Was dabei herauskommt, das hat sich unser „alle wetter!“-Reporter Arne Pollmann heute Vormittag angeschaut. In diesem Jahr poltern wir nicht einfach so in den Frühling. Der Übergang ist zäher, eigentlich so, wie er sein soll. Aber steht die Natur eigentlich schon in den Startlöchern? Apropos, Startlöcher: Kommt jetzt mit einer neuen Regierung schnell Tempo in die Klimawende oder geht’s doch eher mit Bremsklötzen in die Zukunft. Und was wäre daran eigentlich so schlimm? Anworten dazu liefert unser Gast, Autor, Journalist und Hochschul-Professor Christian Stöcker. Moderation: Thomas Ranft