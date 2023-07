Sommer mal wechselhaft, mal heiß - welche Temperaturen sind eigentlich normal, wo liegen die Wohlfühltemperaturen, wie geht es in dieser Woche weiter? Ein großer Felssturz hat im Juni das Tiroler Fluchthorn um 100 Meter schrumpfen lassen. Daniel Sterner vom Deutschen Alpenverein weiß, warum solche Berggefahren in Zukunft zunehmen werden. Wildwasser-Kanusport in Hessen? "alle wetter!"-Reporter Jochen Schmidt hat sich eine berühmte Rheinwelle genauer angesehen.