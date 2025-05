Bislang heißester Tag des Jahres in Hessen

Der Brückentag hat hochsommerliche Temperaturen gebracht. An mehreren Messstationen wurden Höchstwerte von fast 30 Grad gemessen. Am Wochenende passen sich die Temperaturen der Jahreszeit an - mit Gewittergefahr.

Die 30 Grad wurden nicht geknackt - heiß war's am Freitag dennoch in Hessen

Sowohl am Frankfurter Flughafen als auch in Darmstadt erreichten die Temperaturen am Freitag nach Angaben der hr-Wetterredaktion bis zu 29,7 Grad. Damit war es der bisher wärmste Tag des Jahres 2025.

In Bad Nauheim (Wetterau) wurden 29,4 Grad gemessen. "Für Anfang Mai sind solche Temperaturen sehr ungewöhnlich", so hr-Wetterexperte Rainer Behrendt. "Normal wären zu dieser Jahreszeit Höchsttemperaturen von rund 19,5 Grad."

Hochsommer im Mai: "Selten, aber nicht ausgeschlossen"

Ursache für das frühsommerliche Wetter ist ein stabiles Hochdruckgebiet in Kombination mit warmer Luft aus südlichen Regionen und viel Sonneneinstrahlung.

Weitere Informationen Top 4 der heißesten Tag bis 2. Mai Das waren die bislang heißesten Tage in Hessen bis zum 2. Mai eines jeden Jahres:

31,1 Grad am 18.4.1949 in Wiesbaden

30,9 Grad am 21.4.1968 in Bensheim

30,9 Grad am 1.5.2005 in Frankfurt

31,7 Grad am 28.4.2012 in Michelstadt Ende der weiteren Informationen

Zum Vergleich: Selbst im Hochsommer – etwa im Juli – liegen die durchschnittlichen Höchstwerte in Hessen bei rund 27 Grad. Ein solcher Hitzetag Anfang Mai sei laut Behrendt deshalb "selten, aber nicht ausgeschlossen".

Wetterumschwung noch am Wochenende

Doch schon am Wochenende passen sich die Temperaturen der Jahreszeit an – es wird wechselhaft und deutlich kühler. Nach einem freundlichen Start am Samstag ziehen im Laufe des Vormittags aus Südwesten dichte Wolken auf, die zunächst etwas Regen bringen könnten, wie hr-Wetterexperte Behrendt weiter ausführt.

Am Nachmittag kann es vor allem in Nordhessen zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen, teils mit Starkregen. Am Abend wird es vielerorts nass, stellenweise auch heftig. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 23 Grad, auf den Bergen werden 17 bis 20 Grad erreicht.

Sonntag und Montag nur noch 11 bis 16 Grad

In Gewitternähe sind starke bis stürmische Böen möglich. Der Sonntag bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken, bleibt aber meist trocken. Mit 11 bis 16 Grad wird es aber schon deutlich frischer. Auch der Montag zeigt sich wechselhaft, bleibt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen erneut 11 bis 16 Grad.