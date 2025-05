Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Egelsbach

In einem Mehrfamilienhaus in Egelsbach (Offenbach) ist am Freitagabend eine Wohnung in Brand geraten.

Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes am Haselbusch, in dem rund 20 Personen gemeldet seien. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Über Warnapps wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung erstreckte sich auch auf das benachbarte Langen (Offenbach). Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.