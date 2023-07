Der Samstag wird zunehmend schwül und die Wärmebelastung steigt. Dann bringen Gewitter Abkühlung und Unwettergefahr. Was droht wann, wie wird das Wetter am Sonntag? Oliver Reidegeld vom ADAC hat Empfehlungen zu Autofahrten bei sommerlicher Wärme. Die Helmut-von-Bracken-Schule in Gießen will sich mit ihrem Projekt "Schulgarten und Schulbienen" zur Umweltschule entwickeln und wird von der Umweltlotterie Genau gefördert. "alle wetter!"-Reporterin Mareike Loichinger stellt vor, worum es geht. Außerdem erfahren Sie in der Sendung, ob auch Sie zu den Gewinnern gehören.