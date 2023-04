Ende März wurden 44 Betonskulpturen in Fulda aufgebaut. Seitdem wurden die als "Alltagsmenschen" bekannten Kunstwerke wiederholt mutwillig beschädigt. Jetzt hat die Polizei erstmals einen Verdächtigen ermittelt.

Videobeitrag Video "Alltagsmensch" geköpft: Vandalismus-Fälle beschäftigen Fulda Video Bild © Medienkontor Fulda Ende des Videobeitrags

Sie stehen noch nicht allzu lange in der Fuldaer Innenstadt: die "Alltagsmenschen". Künstlerin Laura Lechner hat insgesamt 44 dieser Betonfiguren gestaltet und an zwölf verschiedenen Stellen in der Innenstadt platziert.

Zuletzt wurden die Kunstwerke wiederholt mutwillig beschädigt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dabei handele es sich um einen 18 Jahre alten Mann, heißt es in einer Mitteilung von Mittwoch.

Er sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch festgenommen worden, als er in der Löherstraße versuchte, eine der Skulpturen durch Hand- und Faustschläge zu beschädigen. Da keine Gründe für eine Haft vorgelegen hätten, sei er wieder entlassen worden.

Bereits vier "Alltagsmenschen" beschädigt

Erst in Nacht zum Dienstag war einer männlichen Figur am Fuldaer Buttermarkt der Kopf abgeschlagen worden. Am 24. März, nur zwei Tage nach der Einweihung der Kunstwerke, ereilte dieses Schicksal auch eine Figur am Gemüsemarkt.

Wenige Tage danach wurden am Bahnhofsplatz und vor einer Kirche in der Löherstraße mehrere Figuren beschädigt. Ob der 18-Jährige auch für die weiteren Fälle von Vandalismus verantwortlich sei, müssten die Ermittlungen zeigen.

Der entstandene Gesamtschaden belaufe sich auf geschätzt mehrere tausend Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sobald ein Täter ermittelt sei, würden entsprechende Schadenersatzansprüche geprüft.

Künstlerin Laura Lechner führt die "Polonaise" ihrer Alltagsmenschen an. Bild © hr/Kathinka Mumme

Polizeistreifen sollen "Alltagsmenschen" schützen

Die Polizei hatte mögliche Zeuginnen und Zeugen zuletzt darum gebeten, Hinweise an das Polizeipräsidium zu geben. Die Stadt Fulda hatte zudem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgelobt.

Man befinde sich in "fortwährendem und engem Austausch" mit der Stadt, um die Kunstwerke durch geeignete Maßnahmen zu schützen, so die Polizei. Unter anderem würden die Örtlichkeiten, an denen die "Alltagsmenschen" aufgestellt sind, regelmäßig von Polizeistreifen angefahren.

Videobeitrag Video "Alltagsmenschen" in Fulda Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Wiederholt Fälle von Vandalismus in der Innenstadt

Auch an der Fuldaer Pauluspromenade war in der vergangenen Woche ein Denkmal zerstört worden. Dort wurde ein golden lackierter Bischofsstab aus Stahl verbogen. Zuerst hatte das Portal Osthessen-News berichtet .

Wie die Polizei gegenüber dem hr angab, will die Stadt Fulda Anzeige gegen Unbekannt erstatten.