Alter "Lappen" von 1971 - Frist für Führerschein-Umtausch in Hessen läuft ab

Alte Führerscheine aus dem Jahr 1971 sind ab Anfang kommenden Jahres nicht mehr gültig und müssen in einen Führerschein in EC-Karten-Format umgetauscht werden.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 10:43 Uhr

Bisher haben viele das nicht gemacht: In Limburg-Weilburg wurden erst 45 Prozent umgetauscht, in Frankfurt müssten es 25.300 sein - weniger als die Hälfte davon wurde bisher in einen neuen Führerschein umgetauscht.