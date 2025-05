Nach Monaten der Trockenheit zieht am Wochenende ein ordentlicher Landregen über Hessen. Der bringt zwar Linderung für die dürregplagte Natur – für nachhaltige Besserung reicht er aber nicht aus.

Hessen erlebt derzeit das trockenste Frühjahr seit Messbeginn, Mensch und Natur sehnen sich seit Wochen nach Regen. Die gute Nachricht: Das kommende Wochenende bringt davon reichlich. Die schlechte: Es ist immer noch viel zu wenig.

"Uns erwartet am Wochenende ein richtig ordentlicher Landregen", sagt hr-Wetterexperte Reiner Behrendt. Und zwar überall in Hessen. Je nach Region sollen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter fallen.

Ab Samstagabend wird es nass

Los geht es am Samstagabend, dann ziehen die Regenwolken von Westen her über Hessen. Bis weit in den Sonntag hinein hält der Landregen an, erst im Laufe des Nachmittags lockert die Wolkendecke auf. "Aber auch dann kommt es hier und da noch zu Schauern und Gewittern", sagt Behrendt.

Die Natur hat den Regen dringend nötig, denn seit Februar sind in Hessen über 100 Liter zu wenig gefallen. Allerdings wird auch der Landregen am Wochenende kaum mehr als ein kleines Pflaster auf einer großen Wunde sein. "Das reicht bei Weitem nicht aus, um das Defizit auszugleichen", erklärt Behrendt.

"Es müsste zehn Tage regnen"

Bis in eine Tiefe von etwa 1,80 Metern sei die obere Erdschicht ausgetrocknet. Damit der Regen so tief dringt, müsste es laut dem Meteorologen bis zu zehn Tage durchregnen. "Aber zumindest für die flach wurzelnden Pflanzen ist der Regen ein Segen", sagt Behrendt. So manch ein Garten dürfte anschließend regelrecht aufblühen.

Während die Temperaturen in der Nacht zum Samstag teilweise bis auf den Gefrierpunkt fallen und stellenweise Bodenfrost auftritt, zieht am Samstag deutlich milderes Klima vom Atlantik nach Hessen. Die gefährliche Kombination aus Regen und Frost kommt also nicht zustande.

Der Samstag beginnt zunächst freundlich mit Sonne und ein paar Wolken, die Temperaturen klettern auf 14 bis 19 Grad. Auch nachdem am Abend der Regen einsetzt, bleibt es mild. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen auf 12 bis 7 Grad.

Schauer auch zum Wochenstart

Der Sonntag startet dicht bewölkt, erst am Nachmittag geht der Landregen in gelegentliche Schauer und Gewitter über. Die Höchswerte liegen zwischen 14 und 20 Grad.

Ähnlich verläuft der Wochenstart: Am Montag und Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, immer wieder sind einzelne Schauer unterwegs bei Temperaturen bis zu 21 Grad.