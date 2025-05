Zwei Züge, ein Gleis und es wird endlich nass in Hessen

Das Abimotto der Gießener Liebigschule sorgt für jede Menge Ärger, Bahn-Pendler müssen in Frankfurt fortan gut aufpassen und eine Party in Bad Homburg eskalierte. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Haben Sie am Wochenende gefeiert? Ich hoffe, Sie hatten sich dabei besser im Griff als ein 24-Jähriger in Gießen. Dieser hat den richtigen Moment zum Aufhören vermutlich verpasst, denn sonst wäre er nicht von der Feuerwehr auf einem Hausdach geweckt worden. Ja, Sie haben richtig gelesen: auf dem Dach. Und wir reden nicht von einem Flachdach.

Da dürfte es von Vorteil gewesen sein, dass es dort nicht geregnet hat. Am kommenden Wochenende sollte er diese Nummer lieber nicht wiederholen. Doch dazu gleich mehr. Wir haben heute nämlich diese Themen im Angebot:

Es wird endlich nass in Hessen

Viele Dinge sind einfach eine Frage der Perspektive. Ein Beispiel ist das, was uns in dieser Woche in Sachen Wetter erwartet: Freunde von strahlendem Sonnenschein ohne einen Tropfen Regen dürften zum Beispiel vermutlich eher wenig begeistert sein, dass es mit den Temperaturen in dieser Woche deutlich bergab gehen soll und am Wochenende sogar mit ordentlich Regen zu rechnen ist.

Und nicht nur das: Unser hr-Wetterexperte Tim Staeger sagt sogar voraus, dass der Mai eher regnerisch zu Ende gehen könnte.

Die Landwirte hingegen dürften diese Nachricht sehr begrüßen, denn bisher hatten wir das trockenste Frühjahr seit Menschengedenken. Das ist für die Landwirtschaft natürlich ein Problem, denn ohne Wasser wachsen keine Pflanzen.

Und ohne Pflanzen gäbe es auch keine so schönen Momentaufnahmen wie diese hier von hessenschau.de-Nutzer Heinz-D. Fleck aus Grebenstein-Udenhausen. Allerdings wäre dieses Foto mit Regenwolken und ohne Sonne nicht annähernd so schön gewesen. Es hat eben alles zwei Seiten.

"Blauer Himmel und viel Sonne - Frühling auf Hochtouren", schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Heinz-D. Fleck aus Grebenstein-Udenhausen zu seinem Foto. Bild © Heinz-D. Fleck

Ermittlungen nach "NSDABI"-Eklat an Gießener Liebigschule

Der aktuelle Jahrgang 12 der Gießener Liebigschule hat auf der Suche nach einem Abimotto auf einem anonymen Portal Vorschläge gesammelt und diese zur Abstimmung gestellt.

Unter den Schülerinnen und Schülern befanden sich allerdings offenbar einige, die es für eine besonders "lustige" Idee hielten, antisemitische, rassistische und diskriminierende Vorschläge einzureichen beziehungsweise diese positiv zu bewerten. So erhielt der Vorschlag "NSDABI - Verbrennt den Duden" - in Anlehnung an die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) und die Bücherverbrennungen im NS-Staat - die meisten Stimmen.

Nach Bekanntwerden der Vorfälle habe das Abi-Komitee den Zugang zum Portal gelöscht und Kontakt zur Schulleitung aufgenommen, erklärte die Liebigschule. "Wir werden unsere demokratischen Überzeugungen mit Nachdruck vertreten, sollte es erneut zu ähnlichen Vorfällen kommen", teilte die Schule mit.

Zudem gab sie an, die Fachstelle DEXT (Demokratieförderung und Extremismusprävention) hinzugezogen zu haben, die sich mit der Meldestelle "Hessen gegen Hetze" abgestimmt habe. Die Polizei hat derweil Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Neuerung am Frankfurter Hauptbahnhof

Die Wahrscheinlichkeit, dass hier Bahnpendler und Bahnpendlerinnen mit dem Arbeitsort Frankfurt unter uns sind, ist relativ hoch - schließlich reisen täglich fast eine halbe Million Menschen durch den Frankfurter Hauptbahnhof.

Diejenigen von Ihnen, die Stammgäste an den Gleisen 10, 11, 14, 15, 16 und 17 sind, sollten in Zukunft aber genau darauf achten, in welchen Zug sie steigen, da es sonst passieren kann, dass sie in die falsche Richtung fahren. An diesen Gleisen werden nämlich künftig gleich zwei Züge einfahren.

Laut der Bahn ermögliche diese Option neue Fahrplankonzepte. Letztlich sollen so mehr Menschen ihre Ziele von Frankfurt aus erreichen können. Zur Orientierung der Fahrgäste wurden bereits neue Signaltafeln installiert. Diese sollen großflächig mit dem Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb genommen werden.

Und es wird sich noch mehr ändern: Ab Januar sollen die Vorarbeiten für den Bau eines 25. Gleises beginnen. Dieses soll 2027/28 einsatzbereit sein. Grund für diese Maßnahmen sind Kapazitätsengpässe.

100 ungeladene Gäste bei Geburtstag lösen Polizeieinsatz aus

Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an Meldungen über sogenannte Facebook-Partys, bei denen Menschen die Einladungen zu ihren privaten Feiern auf der Plattform versehentlich auf "Öffentlich" gestellt hatten, sodass aus der kleinen Party im engen Freundeskreis auf einmal ein Stadtfest wurde.

Auch wenn Facebook im Leben junger Leute heute keine Rolle mehr spielt, können soziale Netzwerke doch noch immer zu einer unfreiwilligen, explosionsartigen Vergrößerung des Bekanntenkreises führen.

So auch im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach, wo ein 18-Jähriger seinen Geburtstag auf einmal mit 100 ungeladenen Gästen feiern "durfte". Als die Situation außer Kontrolle geriet, rief der Veranstalter die Polizei. Diese verwies die ungebetenen Gäste dann per Lautsprecherdurchsagen des Platzes.

Laut Polizei kam es sogar zu zwei kurzzeitigen Ingewahrsamnahmen. Erst gegen 0.40 Uhr habe sich die Lage beruhigt und die Maßnahmen konnten beendet werden. "Dem Absender droht nun die Inrechnungstellung der Einsatzkosten", so die Polizei. Wer die Nachricht verbreitete, ist noch unklar.

Weitere Themen des Tages

Vor drei Jahren gründeten Sicherheitsbehörden und Banken wegen einer hohen Zahl an Geldautomatensprengungen ein Netzwerk. Seitdem sind die Fallzahlen rückläufig.

Container, Zelte, Turnhallen: Die Unterbringung Geflüchteter war lange Dauerthema in Hessen. Inzwischen sind die Zahlen deutlich zurückgegangen. Wie zeigt sich das vor Ort?

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist im Werra-Meißner-Kreis ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Beide Male wird Brandstiftung vermutet. Auch diesmal konnte ein mutmaßlicher Täter gefasst werden.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Ohne sie würden Pendlerinnen und Pendler vermutlich regelmäßig verzweifeln: Die App "DB Navigator" ist für viele das wichtigste Hilfsmittel, wenn man regelmäßig mit der Bahn unterwegs ist. Nun werfen Datenschützer der Bahn aber Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung vor . Die App greife zu viele Daten ab und gebe sie an Drittanbieter weiter. Die Bahn hingegen sagt, dies sei für den stabilen Betrieb der App wichtig.

Aktuell wird an den deutschen Grenzen schärfer kontrolliert, doch damit könnte bald Schluss sein. Laut der Polizeigewerkschaft GdP lassen sich diese Kontrollen nicht auf Dauer durchhalten. Genau genommen soll dies nur noch einige Wochen möglich sein . Die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic warnte vor einer sich zuspitzenden Belastung für die Bundespolizei. Die Beamtinnen und Beamten seien bereits an der Belastungsgrenze angelangt.

Der Name Perrier steht für qualitativ hochwertiges natürliches Mineralwasser. Allerdings kam jetzt heraus, dass der Mutterkonzern Nestlé dabei Filtersysteme eingesetzt hat, die bei natürlichem Mineralwasser verboten sind. Die Verbraucher wurden damit laut einer Untersuchungskommission des französischen Staates getäuscht: "Statt natürlichem Mineralwasser tranken sie normales, aufbereitetes Getränkewasser." Für Perrier könnte dies nun das Ende bedeuten .

Streaming-Tipp: Der Camping-Check ist wieder da

Friso, Lukas und Pamela sind zurück! Morgen gibt es im hr-fernsehen eine neue Folge unserer Reihe "Der Camping-Check" mit Friso Richter, Lukas Lowack und Pamela, Frisos Wohnmobil. In der ARD-Mediathek können Sie die neue Folge aber schon heute sehen .

Diesmal schauen sich unsere Camping-Checker Camping im Wald genauer an. Dabei wird im Habichtswald Kutsche gefahren, es gibt Oldtimer in Waldsolms und ein Tiny-House-Hotel im Odenwald. Also wieder alles, was das Camping-Checker-Herz begehrt.