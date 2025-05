Angetrunkener in Eschwege versenkt Auto in Werra

Ein angetrunkener Mann in Eschwege (Werra-Meißner) hat am Donnerstag den Kleinwagen von einem Ehepaar geklaut und in der Werra versenkt.

Er setzte sich laut Polizei hinters Steuer und fuhr den Wagen in den Fluss, anschließend konnte er sich selbst aus dem Auto befreien. Das Auto wurde vom DLRG aus der Werra gezogen.