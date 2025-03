Einsatzkräfte in Kelsterbach angegriffen und verletzt

Sanitäter und Polizisten sind bei einem Rettungseinsatz in Kelsterbach angegriffen worden. Sie waren gerufen worden, um einen leblosen Mann wiederzubeleben.

Audiobeitrag Bild © Adobe Stock | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Zu Tumulten ist es am am Samstagabend bei einem Rettungseinsatz in Kelsterbach (Groß-Gerau) gekommen.

Anwohner hatten zuvor per Notruf einen leblosen Mann in der Hundert-Morgen-Straße gemeldet, wie die Polizei am Montag berichtete. Während Rettungssanitäter die Person wiederbelebten, kam es laut Polizei offenbar wegen eines Familienstreits zu gezielten Schlägen auf die Einsatzkräfte.

Vier Verletzte, zwei Festnahmen

Der Patient konnte schließlich in den Rettungswagen gebracht werden. Dabei wurden eine Sanitäterin, ein Sanitäter, eine Notarzt-Assistentin und eine Polizistin leicht verletzt. Dazu hätten die Streitenden noch auf den Rettungswagen eingetreten.

Was der Grund für den Streit war und wie viele Menschen beteiligt waren, ist noch unklar. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen. Über den Zustand des Patienten konnte die Polizei keine Angabe machen.