Ein Polizeiwagen vor einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf Bild © Keutz TV

Zwei Tote bei Schüssen in Mörfelden-Walldorf

Angriff in Supermarkt

In einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf hat ein Mann eine Kassiererin erschossen und sich danach selbst getötet. Die beiden hatten sich gekannt.

Die Tat ereignete sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr: Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilte, betrat der 48 Jahre alte mutmaßliche Täter den Aldi-Markt in der Okrifteler Straße in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau). Er ging zum Kassenbereich und schoss mehrmals auf eine Kassiererin, die dabei tödliche Verletzungen erlitt.

Anschließend brachte sich der Angreifer selbst um. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren zum Zeitpunkt des tödlichen Angriffs außer den Beschäftigten weitere Kunden in dem Markt. Sie blieben unverletzt und wurden anschließend von einem Seelsorger und Polizisten betreut.

Mögliche Beziehungstat

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kannten sich die 38 Jahre alte Kassiererin und der Angreifer. Die beiden hätten in der Vergangenheit eine Beziehung miteinander geführt. Darin könne ein Motiv für den tödlichen Angriff liegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Supermarkt wurde abgesperrt. Rettungsdienste und die Polizei waren mit etlichen Einsatzkräften vor Ort. Die Polizisten vernahmen Zeugen der Tat und sicherten Spuren. Weitere Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen