Wegen hoher Sicherheitskosten fällt wieder eine Veranstaltung aus, OFC-Coach Neidhart bricht im Training zusammen und ein Frankfurter Anwalt steht wegen "Edelschleusungen" vor Gericht. Das und mehr gibt’s in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Insgesamt 17 kleine Entenküken hat die Polizei in den vergangenen Tagen von hessischen Autobahnen gerettet: Zunächst sieben verwaiste Küken am Freitagabend vom Seitenstreifen der A5 bei Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) und gestern zehn ebenfalls verwaiste Küken auf der A67 bei Büttelborn (Groß-Gerau). Alle 17 Enten befinden sich nun in der Obhut des Tierschutzvereins Rüsselsheim.

Ganz am Ende kommt heute noch einmal eine Entenfamilie hier vor - doch bis dahin erwarten Sie diese Themen:

Es könnte jede und jeden treffen

Es gibt Nachrichten, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen - zum Beispiel, die Diagnose, dass man eine lebensbedrohliche Krankheit hat. Leider kann das jeder und jedem passieren, denn niemand weiß, was in dem Körper, den man jeden Tag durch die Welt trägt, gerade vor sich geht.

Und während bei manchen Krankheiten Medikamente helfen, ist man bei anderen auf die Hilfe anderer angewiesen. Zum Beispiel in Form von Spenderorganen oder Stammzellenspenden. Ich weiß, das ist nicht neu, aber man kann nicht oft genug darauf hinweisen.

Auf der Website der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) steht zum Beispiel, dass dort weltweit 12,5 Millionen Menschen registriert sind. Allein in Deutschland leben aber rund 83 Millionen Menschen - da ist also noch jede Menge Luft nach oben. Deshalb meine Bitte an Sie: Schauen Sie doch mal auf organspende-info.de und auf dkms.de vorbei und überlegen Sie, ob Sie nicht potenziell ein Leben retten wollen würden. Denn wie gesagt: Es kann jede und jeden von uns treffen.

Wer in unserer heutigen Momentaufnahme nur ein Blatt mit einem Loch sieht, sollte genauer hinschauen, denn es ist nicht nur ein Loch, sondern vielmehr eine Liebesbotschaft der Natur. Oder vielleicht doch einfach nur ein Loch. Aber ein besonders hübsches.

War der Maikäfer verliebt und hat ein Herz in das Buchenblatt geknabbert? Das Foto hat hessenschau.de-Nutzer Herbert Friedrich aus Bad Emstal mit seiner Kamera eingefangen. Bild © Herbert Friedrich

Rüsselsheim sagt Klassikertreffen wegen zu hoher Sicherheitskosten ab

Dass Veranstaltungen wegen zu hoher Sicherheitskosten abgesagt werden müssen, hören wir in diesem Jahr nicht zum ersten Mal: In Marburg fielen deshalb der Rosenmontagszug und das Kirschblütenfest aus, im Main-Kinzig-Kreis das Straßenfest "Kinzig Total". Jetzt hat es das beliebte Klassikertreffen in Rüsselsheim erwischt.

Das ist eigentlich ein Highlight für alle Oldtimer-Fans, doch in diesem Jahr müssen die Autos in der Garage bleiben. Nun soll für das Klassikertreffen ein alternatives Konzept entwickelt werden, das in den kommenden Jahren funktioniert und weniger kostet.

Das Klassikertreffen hatte es schon in den vergangenen Jahren schwer: 2023 war das Klassikertreffen aus Naturschutzgründen ausgefallen. Und im Jahr zuvor wegen der Corona-Pandemie.

OFC-Coach Neidhart bricht im Training zusammen

Gestern kam es beim Training der Offenbacher Kickers zu einem dramatischen Zwischenfall: Trainer Christian Neidhart, der zuletzt wegen einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse im Krankenhaus war und eine Zwangspause einlegen musste, setzte sich nach dem Aufwärmen auf eine Bank und kippte dann nach hinten weg. Neidhart soll während seiner Krankheit stark abgenommen haben.

Über den aktuellen Gesundheitszustand des zum Saisonende scheidenden OFC-Trainers ist derzeit nichts bekannt. Neidhart werde "bis auf Weiteres" nicht mehr am Training teilnehmen, hieß es in einem kurzen Statement des Vereins.

Dass er in den verbleibenden beiden Partien am Samstag in Göppingen und eine Woche später im letzten Heimspiel der diesjährigen Regionalliga-Saison gegen den TSV Steinbach Haiger noch einmal an die Seitenlinie zurückkehrt, erscheint allerdings unrealistisch.

Frankfurter Anwalt wegen "Edelschleusungen" angeklagt

Ein 52-jähriger Rechtsanwalt aus Frankfurt soll "federführend eine Infrastruktur zur Schleusung von überwiegend wohlhabenden Ausländern in die Bundesrepublik" aufgebaut haben - so lautet der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die Anklage gegen insgesamt zwei Männer und zwei Frauen erhoben hat, die mit "Edelschleusungen" von reichen Menschen aus dem Ausland versucht haben sollen, Geschäfte zu machen. Die mutmaßliche Schleuserbande war im April 2023 aufgeflogen.

Der Frankfurter Rechtsanwalt soll in insgesamt 20 Fällen zwischen 2021 und 2023 gemeinsam mit den anderen Angeklagten über ein Netzwerk aus Wohnungen im rheinland-pfälzischen Pirmasens und Geschäftsimmobilien in Saarbrücken (Saarland) Menschen aus China, Vietnam, Iran, Irak, Sudan und der Türkei beraten und dabei geholfen haben, die jeweiligen Ausländerbehörden zu täuschen und schließlich Aufenthaltsgenehmigungen für seine ausländischen Mandanten zu erlangen.

Für die Schleusungen soll der Mann jeweils zwischen 20.000 und 35.000 Euro erhalten haben.

Weitere Themen des Tages

Bei einer Feier an der Landesfeuerwehrschule in Marburg sollen Teilnehmende sexuell belästigt worden sein. Nachdem zunächst nur ein Mann im Fokus der Ermittler stand, ist nun ein weiterer hinzugekommen.

Im Kasseler Stadtteil Rothenditmold ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Laut Kampfmittelräumdienst handelt es sich um eine 50-Kilogramm-Bombe amerikanischer Bauart. Die Entschärfung ist für Donnerstag geplant.

Der Biber breitet sich aus. Aus Gründen der Artenvielfalt und des Hochwasserschutzes ist das gut. Aber Hochwasser auf ihren Äckern und Feldern finden Landwirte verständlicherweise nicht so gut. Unterwegs mit einem Biber-Manager in Mittelhessen, der in Konfliktfällen vermittelt.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Nach dem Kanzler ist vor dem Papst: Ab heute wird im Vatikan gewählt. Beim Konklave wird ein Nachfolger für Papst Franziskus gesucht. Sie wissen schon: die Nummer mit dem schwarzen und dem weißen Rauch. Aber es gibt noch viel mehr über das Konklave zu erzählen als nur die Sache mit dem Rauch.