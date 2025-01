Angriff in Wehrheim: Unbekannte lauern Fußballfans auf

In Wehrheim (Hochtaunus) sind am Samstagabend drei Männer in der Nähe des Bahnhofs angegriffen worden.

Veröffentlicht am 26.01.25 um 09:58 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurden sie zuerst von drei Unbekannten in einem Auto verfolgt. In einer Seitenstraße lauerten ihnen sieben weitere Täter auf. Die Unbekannten schlugen auf die drei Männer ein und verletzten sie dabei leicht. Die Polizei geht von einem Konflikt zwischen rivalisierenden Fußballfans aus.