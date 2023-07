Attacke mit Pfefferspray in Heppenheim

Kurzmeldung Attacke mit Pfefferspray in Heppenheim

Nachdem ein 21-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in einer Mehrzweckhalle in Heppenheim (Bergstraße) wahllos mehrere Personen mit Pfefferspray attackiert haben soll, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Laut Mitteilung von Montag wurden bei dem Vorfall fünf Personen verletzt, drei mussten ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.