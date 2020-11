Zum Artikel Formel 1 : Vettel und Co. stehen vor Mammutsaison 2021

Gute Nachricht für Motorsport-Fans: Nachdem die Corona-Krise den Rennkalender in der Formel 1 in diesem Jahr ordentlich ausgedünnt hat, soll es 2021 für Sebastian Vettel und Co. so viele Rennen geben wie nie zuvor. [mehr]