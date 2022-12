Bei einem Unfall an Heiligabend auf der L3031 bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Eine 53-Jährige kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau kollidierte mit dem Wagen einer 82-Jährigen. Es entstand ein Schaden von 25.000 Euro.