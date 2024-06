Aufklärung an Schulen über Cannabis

Jugendliche über die Risiken von Canna- bis aufzuklären - das ist das Ziel eines Präventionsprojekts mit dem Titel "Kiffen bis der Arzt kommt?".

Das Programm wurde von der Landesärztekammer (LÄK) Hessen entwickelt und soll von Ärzten an Schulen angeboten werden. Kultusminister Schwarz (CDU) sagte beim Auftakt am Dienstag in der Frankfurter Wöhlerschule, die Teillegalisierung sei "ein völlig falsches Signal". LÄK-Präsident Pinkowski sagte, diese sei "unverantwortllich und unbegreiflich". Gerade unter Jugendlichen werde Cannabis oft verharmlost.