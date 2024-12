Die Zahl der Pflegebedürftigen in Hessen wächst rasant an.

Veröffentlicht am 10.12.24 um 17:10 Uhr

In einzelnen Landkreisen sind es mittlerweile doppelt so viele wie vor sechs Jahren, wie eine Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK ergab. Verglichen wurden die Jahre 2017 und 2023. Im Odenwaldkreis ist der Sprung besonders extrem. Die meisten Betroffenen gibt es im Werra-Meissner-Kreis. Hessenweit sind 18 Prozent der Pflegebedürftigen vollstationär untergebracht. Der Anteil ist in Frankfurt auffallend niedrig (11,8 Prozent) und im Werra-Meissner-Kreis besonders hoch (22,3 Prozent).