Fehlender Nachwuchs Hunderte Hausarzt-Stellen in Hessen nicht besetzt

In Hessen fehlt es an Hausärzten. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind 300 Stellen vakant. Eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht.

Veröffentlicht am 14.06.25 um 09:26 Uhr Link kopiert!







Keine Sprechstunde: Viele Arztpraxen bleiben aus Protest am Mittwoch geschlossen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Link kopiert!







Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Eine Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus dem vergangenen Jahr zeigt: Die hausärztliche Unterversorgung ist in Hessen im Norden besonders ausgeprägt. In Hessen gibt es gut 3.900 Hausarztsitze. Davon sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen 300 Hausarztstellen nicht besetzt, das sind gut acht Prozent. "Am deutlichsten ist der Mangel in ländlichen Gebieten", sagt KV-Vorstandsvorsitzender Frank Dastych. Ein großes Problem sei fehlender Nachwuchs. Bei Medizinerinnen und Medizinern aus dem Ausland stünden häufig die Vergleichbarkeit von Qualifikationen und unzureichende Sprachkenntnisse im Weg, erklärt Dastych. "Hausarzt-Praxen sind Wirtschaftsunternehmen" Den Mangel verschärfe außerdem, dass einige Hausärzte keine oder wenige Hausarztleistungen erbrachten, berichtet der stellvertretende KV-Vorstandschef Armin Beck. In manchen Praxen werde etwa rein psychotherapeutisch gearbeitet. "Die Praxen sind Wirtschaftsunternehmen. Hausarztleistungen anzubieten kann ökonomisch unattraktiv sein", sagt Beck. Eine schnelle Lösung des Problems sei in Hessen nicht in Sicht. Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder der Beruf des "Physician Assistant" (Arztassistent), den Studierende an Hochschulen erlernen können, würden den Mangel auf kurze Sicht nicht verringern, erklären die KV-Vertreter. Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr. E-Mail* Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de.* * Pflichtfeld Zurücksetzen Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Erst nach einem Klick auf den darin enthaltenen Bestätigungslink erhalten Sie unseren Newsletter. Zurück zum Formular Das hat leider nicht geklappt! Aufgrund eines technischen Fehlers können wir derzeit Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Zurück zum Formular Sie haben den Newsletter bereits abonniert. Sollten Sie ihr Abonnement kündigen oder verwalten wollen, können Sie dies hier tun. Zurück zum Formular Hinweis Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Newsletter zu abonnieren. Alternativ können Sie die verfügbaren Newsletter-Abonnements des HR hier abschließen / verwalten / beenden. Ende des Formulars