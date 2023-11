Eine Regionalbahn des Betreibers Vias hat am Dienstagnachmittag an einem Bahnübergang in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) eine Notbremsung einleiten müssen.

Grund dafür war nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ein auf den Gleisen stehender Pkw. Verletzt wurde niemand, der Lokführer konnte noch rechtzeitig bremsen. Kurz nachdem das Auto auf die Gleise gefahren war, schlossen sich der Polizei zufolge auch die Halbschranken am Bahnübergang. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar.