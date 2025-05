Bahn-Sperrung sorgt für Frust - Hessen will Folgen für AfD-Mitglieder prüfen

Warum man den Autoschlüssel nicht stecken lassen sollte, Pendlern im Rhein-Main-Gebiet harte Zeiten bevorstehen und Hessens Handwerk auf Instagram & Co. schwört: Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 02.05.25 um 18:16 Uhr

Die Chance ist groß, dass ich Sie gerade an einem freien Tag erreiche. Vielleicht haben Sie sich heute mit irgendwem in einem Café zum Frühstück getroffen, haben Ihr Auto gewaschen oder einfach nur entspannt den Tag im Garten verbracht.

Ich will Sie auch nicht lange stören, aber ich hätte da folgende Themen für Sie:

Sonne geht, Gewitter kommt

Gestern dürfte es in Hessen kaum jemanden gegeben haben, der oder die nicht draußen war. Entweder saß man irgendwo mit einem kühlen Getränk in der Hand und einer Sonnenbrille auf der Nase in der Sonne, oder man zog mit einem Bollerwagen durch die Gegend, war beim Radrennen Eschborn-Frankfurt oder demonstrierte.

Der 1. Mai ist einfach sehr vielseitig nutzbar. Und er fing auch schon gut an: Am Mittwoch fand in Marburg bei bestem Wetter das traditionelle Mai-Einsingen statt, bei dem mein Kollege Jürgen Rasper vor 5.000 Menschen auf der Bühne stand. Das sah ziemlich beeindruckend aus.

An das Sommerwetter sollte man sich aber besser nicht gewöhnen: Schon heute sind in Nordhessen Gewitter und Sturmböen möglich, am Samstag kommt zu den möglichen Gefahren noch Starkregen hinzu.

Und mit den Temperaturen geht es erst einmal wieder deutlich nach unten: Von heute bis zu 30 Grad bleiben am Samstag nur noch bis zu 20 Grad, am Sonntag und Montag sogar nur noch bis zu 16 Grad.

Unsere heutige Momentaufnahme zeigt den Singliser See bei Borken (Schwalm-Eder). Dort wurde gestern übrigens kein Auto versenkt. Warum ich das hier schreibe, werden Sie weiter unten verstehen.

"Bei einem kleinen Spaziergang am Singliser See ist in diesen Abendstunden diese Aufnahme entstanden." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Björn Schwerdt aus Borken-Singlis geschickt. Bild © Björn Schwerdt

AfD-Verbot und Folgen für Mitglieder: Das fordern hessische Politiker

Bisher galt die AfD auf Bundesebene laut Verfassungsschutz als rechtsextremistischer "Verdachtsfall", seit heute ist das anders : Demnach bestehen keine Zweifel mehr daran, dass die Partei in Gänze rechtsextremistisch ist.