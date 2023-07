Das wieder auf die Straße gezogene Unfallauto und der durchbrochene Zaun in Wald-Michelbach.

Auto kracht durch Hauswand in Küche

Ein Auto hat im südhessischen Wald-Michelbach eine Hauswand durchbrochen und ist erst in der Küche zum Stehen gekommen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Pkw am Sonntag durch einen Zaun und dann über eine abschüssige Wiese in das Haus. Dort endete die Fahrt in der Küche.

Der 54 Jahre alte Fahrer aus Wald-Michelbach (Bergstraße) wurde im Bauch- und Brustbereich schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 64 Jahre alte Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Auch sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand bei beiden nicht, wie die Polizei weiter mitteilte.

50.000 Euro Schaden am Haus in Wald-Michelbach

Die vier Bewohner des Hauses blieben bei dem Unfall unverletzt. Sie mussten das Haus allerdings verlassen, damit ein Statiker es auf Einsturzgefahr prüfen konnte. An dem Haus entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein medizinisches Problem bei dem Fahrer könne nicht ausgeschlossen werden. Zeugen des Unfalls hatten die Beamten nach eigenen Angaben zunächst nicht.

Vor Ort waren neben Polizei und Technischem Hilfswerk sechs Feuerwehrfahrzeuge mit insgesamt 20 Einsatzkräften, außerdem drei Rettungswagen, zwei Notärzte und die beiden Hubschrauber.

