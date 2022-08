Eine Frau ist am Mittwochmorgen auf dem Gehweg in der Klosterstraße in Eschwege von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr, als eine ältere Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und das Unfalloper mit ihrem Pkw erfasste. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.