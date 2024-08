Auto kommt auf Gegenfahrbahn - Mann stirbt

Auf der B252 zwischen Diemelstadt in Hessen (Waldeck-Frankenberg) und Warburg in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag ein Mann bei einem Zusammenstoß zweier Autos ums Leben gekommen.

Ein Pkw sei aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort frontal mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens starb, die Fahrerin des anderen Autos kam verletzt in ein Krankenhaus. Die B252 war zwischen Diemelstadt und Scherfede voll gesperrt. Weitere Details zu den Beteiligten gab es am Sonntagabend nicht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.