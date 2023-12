Der 21 Jahre alte Autofahrer prallte am Bahnübergang in Mörlenbach mit einem Zug zusammen.

Auto prallt gegen fahrenden Zug in Mörlenbach

An der Bergstraße ist ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Zug zusammengestoßen. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt.

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Mörlenbach (Bergstraße) ist aus noch ungeklärter Ursache am Samstagmorgen ein Auto mit einem Zug kollidiert.

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 21 Jahre alte Autofahrer dabei leichte Verletzungen. Zehn Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem Zug. Sie blieben laut Polizei unverletzt.