Autofahrer fährt Frau in Hessisch Lichtenau an und flüchtet

Ein Autofahrer hat an einer Tankstelle in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) eine Frau angefahren und ist geflüchtet.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, hatte die 25-Jährige am Samstagmittag den Verkaufsraum in der Leipziger Straße verlassen. Das Auto erfasste sie, die Frau fiel auf die Motorhaube. Sie erlitt einen Schock und wurde am Knie verletzt. Die Polizei sucht nach dem "sehr alten" flüchtigen Autofahrer.