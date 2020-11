Zum Artikel Reisebüros kämpfen ums Überleben : Demos mit Liegestuhl und Koffer

Normalerweise verkaufen sie Reisen in die Sonne, jetzt gingen sie auf die Straße. Auf Demos in verschiedenen Städten haben Mitarbeiter von Reisebüros auf ihre Situation in der Coronakrise aufmerksam gemacht. Sie fordern einen Rettungsschirm für ihre Branche. [mehr]