Auto kracht in Tankstelle auf A661 bei Bad Homburg

Bei Bad Homburg ist in der Nacht zum Samstag ein Mann mit seinem Auto in eine Tankstelle gefahren. Laut Polizei hatte er Alkohol getrunken und war vermutlich zu schnell unterwegs.

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag in eine Tankstelle auf der A661 bei Bad Homburg gefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll er zu schnell unterwegs gewesen sein.

Gegen 1.30 Uhr raste der 28 Jahre alte Fahrer demnach mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände der Rastanlage. Er touchierte mehrere Zapfsäulen und landete schließlich im Verkaufsraum der Tankstelle.

Rund 150.000 Euro Schaden

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest habe eine Promille ergeben, so die Polizei, weswegen ihm Blut für eine weitere Untersuchung entnommen wurde.

Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt. Den Schaden an der Tankstelle beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro, den Totalschaden am Auto auf etwa 50.000 Euro. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.