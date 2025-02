Autofahrer in Lautertal nach Unfall gestorben

Nach einem Unfall in Lautertal (Bergstraße) am Mittwochabend ist ein 58 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen im Krankenhaus gestorben.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge dürfte ein medizinischer Vorfall während der Fahrt ein Grund für den Unfall gewesen sein.