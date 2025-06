Kirchheim: Lkw kracht in parkenden Laster

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen an einer Tankstelle am Kirchheimer Dreieck (Hersfeld-Rotenburg) ungebremst auf einen geparkten Lkw aufgefahren.

Laut Polizei wollte der 53 Jahre alte Fahrer von der Autobahn abfahren. Warum er in das Heck prallte, war noch unklar. Er wurde leicht verletzt. Schaden: rund 80.000 Euro.