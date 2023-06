Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr hat ein Autofahrer am Montagabend in Offenbach eine Radfahrerin gerammt.

Die 43-Jährige stürzte. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.