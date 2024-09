Er missachtete rote Ampeln und steuerte sein Auto auf den Bürgersteig bis zum Crash: Baute ein 24-Jähriger in Darmstadt einen Unfall oder wollte er Menschen verletzen? Ungewöhnlich früh hat sich das LKA eingeschaltet.

Wenige Minuten vor 12 Uhr am Montag hat ein BMW in der Frankfurter Landstraße in Darmstadt-Arheilgen einen Skoda gerammt. Der 29 Jahre alte Fahrer des Skoda wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto schneiden. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Der 24 Jahre alte Unfallverursacher kam mit seinem Wagen auf dem Bürgersteig zum Stehen. Die alarmierte Polizei nahm ihn fest. Mit Verletzungen kam auch er in ein Krankenhaus, das er bald wieder verlassen konnte. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

LKA: Mehr Möglichkeiten bei Ermittlungen

Denn mehr als der eigentliche Unfall treibt die Polizei die vorangegangene Fahrt des 24-Jährigen um: Zeugen berichteten ihr, dass er mit hoher Geschwindigkeit auf der Frankfurter Landstraße gefahren sei, rote Ampeln missachtet habe und sein Auto auf den Bürgersteig gesteuert habe. Fußgänger hätten sich rasch in Sicherheit bringen müssen. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Die beschädigten Autos nach dem Unfall in Darmstadt-Arheilgen. Bild © Petra Demant (hr)

Das Landeskriminalamt (LKA) übernahm noch am Montagnachmittag die Ermittlungen in dem Fall. Der Unfall weise einen derart ungewöhnlichen Verlauf auf, dass man ein vorsätzliches Handeln des 24-Jährigen nicht ausschließe. Indem man möglichst früh einsteige, könne man rascher in alle Richtungen ermitteln, sagte ein Sprecher dem hr. Das LKA habe mehr Möglichkeiten als eine Polizeistation vor Ort, etwa wenn es um bundesweite Abfragen zum Unfallfahrer gehe.

Bisher nicht der Polizei bekannt

Das LKA prüft also, ob es sich um eine Unfallfahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss handelte, um eine Amokfahrt oder um einen Anschlagsversuch, mit dem Menschen verletzt werden sollten. Nach ähnlichen Vorfällen in den vergangenen Jahren - etwa beim Amokfahrer in eine Menschenmenge am Rosenmontag 2020 in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) - sei die Polizei sensibilisierter für solche Annahmen.

Nach bisherigem Stand lässt sich demnach sagen: Der Polizei bekannt ist der 24-Jährige bisher nicht. Ob er berauscht war, soll die Untersuchung seines Bluts zeigen, das ihm im Krankenhaus abgenommen wurde. Um sich ein besseres Bild von der ungewöhnlichen Unfallfahrt machen zu können, bittet die Polizei um weitere Zeugenaussagen.