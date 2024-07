Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall nahe Gladenbach (Marburg-Biedenkopf) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war er aus ungeklärten Gründen von der L3050 abgekommen. Das Auto fuhr in eine Leitplanke, wurde in die Luft geschleudert und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.