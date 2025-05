Ein Autofahrer ist am Montagmorgen bei Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw gestorben. Der Fahrer war mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf der B454 in den Gegenverkehr geraten und stieß frontal mit einem Laster zusammen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.