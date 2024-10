Nach einem Unfall auf der B45 bei Rodgau ist ein 54 Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Porschefahrer musste offenbar einem plötzlich ausscherenden Wagen ausweichen - dieser fuhr einfach weiter.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B45 bei Rodgau-Weiskirchen (Kreis Offenbach). Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 54 Jahre alte Fahrer eines Porsches auf der Bundesstraße in Richtung Hanau unterwegs, als ein anderes Fahrzeug plötzlich ausscherte.

BMW zieht über mehrere Spuren

Eine dunkle BMW-Limousine kam laut Zeugenaussagen von der A3 aus Köln kommend aufgefahren und zog vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Spur vor den Porsche. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte der Sportwagenfahrer auszuweichen und geriet ins Schleudern.

Während der 54-Jährige von der Straße abkam und sich mit seinem Wagen überschlug, setzte der BMW seine Fahrt unbeirrt fort. Der Porschefahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er am Samstagabend verstarb. Ein zehnjähriges Mädchen, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, kam mit leichten Verletzungen davon.

Lob für Ersthelfer

Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Die Beamten lobten zudem das schnelle Eingreifen zahlreicher Ersthelfer an der Unfallstelle.

Die B45 sowie Zufahrten von der A3 wurden vorübergehend gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.