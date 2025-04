Pkw auf A4-Parkplatz bei Friedewald in Vollbrand

Das Auto eines 52-Jährigen ist am Samstag auf einem Parkplatz an der A4 ibei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) in Flammen aufgegangen.

Der Fahrer hatte während der Fahrt Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines Wagens bemerkt und auf dem Parkplatz angehalten. In kürzester Zeit stand das Auto in Vollbrand, berichtete die Polizei. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.